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Йосип ПИВАРИЧ: «Я был в шоке из-за российского вторжения»

Экс-защитник «Динамо» - о войне в Украине

  • 28.04.2022 21:26
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Йосип ПИВАРИЧ: «Я был в шоке из-за российского вторжения»
© Dynamo.kiev.ua. Йосип Пиварич

Бывший защитник «Динамо» Киев Йосип Пиварич рассказал о своей реакции на военное вторжение россии в Украину:

«Я все время на связи с бывшими товарищами по команде из киевского «Динамо», вчера я гостил у них в отеле, мы были на совместном ужине, организованном Посольством Украины и Bad Blue Boys. Я не мог поверить, что такая война может случиться в Европе.

Я никогда не забуду те первые два дня начала российского вторжения в Украину, я был в полном шоке. Поверьте мне, эти два дня я не функционировал, я даже не осознавал всего, что происходит. Какие бомбы, какие ракеты? И много моих друзей, бывших товарищей по команде, с которыми я столько пережил.

За всю свою карьеру я играл за три клуба, а жил только в двух городах - Загребе и Киеве. И поэтому я очень привязан к Киеву, не могу вам описать, как он мне дорог, как мне там было комфортно. Украинцы ужасно добрые люди, они обожают хорватов, мне до сих пор трудно поверить в то, что там сейчас происходит».

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