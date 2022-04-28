Андрей ПАВЕЛКО: «К сожалению, есть клубы, которые могут исчезнуть»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что некоторые украинские клубы могут прекратить свое существование в результате войны:

«К сожалению да. У нас сейчас нет никакого заявления о завершении футбольной деятельности, но, к сожалению, мы все понимаем, что война обязательно коснется всех ветвей нашей жизни. И сказать, что все клубы обязательно будут продолжать существовать – это фантастически, мы бы очень хотели.

С каждым президентом я отдельно разговариваю много времени. Сейчас у меня нет от ПФЛ и УПЛ отчетов о завершении существования клубов. Да, возможно, у нас есть проблемы в коммуникации с Херсоном, Новой Каховкой, Мелитополем. Да, это наше сейчас положение».