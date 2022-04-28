ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы сделаем все возможное для выхода в финал»

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка - это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника. Мы просмотрели много матчей «Лейпцига» и хорошо подготовились. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное для выхода в финал.

Мы хотим атаковать и создавать моменты. Нужно делать правильные вещи в правильные моменты. По ходу встречи будут отрезки, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Лейпциг» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.