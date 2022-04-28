Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы сделаем все возможное для выхода в финал»

Наставник «Рейнджерс» – о предстоящем противостоянии с «Лейпцигом»

  • 28.04.2022 18:55
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы сделаем все возможное для выхода в финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка - это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника. Мы просмотрели много матчей «Лейпцига» и хорошо подготовились. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное для выхода в финал.

Мы хотим атаковать и создавать моменты. Нужно делать правильные вещи в правильные моменты. По ходу встречи будут отрезки, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Лейпциг» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности