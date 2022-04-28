Дарио СРНА: «Очень горжусь всеми украинцами, они – герои»

Директор «Шахтера» Дарио Срна выразил поддержку народу Украины:

«Война – это не слишком приятный опыт. В войне нет победителя. Вы можете построить школы или больницы, но не можете вернуть людей.

Я продолжаю читать статьи о том, что россия вторглась в Украину 50, 60 дней назад, но это произошло в 2014 году, когда мы лишились своих домов, стадиона и наших людей. Теперь мы знаем, что мы должны сделать что-то большее, чтобы помочь.

Я очень горжусь всеми украинцами. Я прожил в Украине 19 лет, и скоро вернусь. Они – герои.

Мы – горняки. «Шахтер» всегда будет из Донецка, не важно, какое знамя они там вывесят. «Шахтер» из Донецка и все. Они не могут отнять это у нас».