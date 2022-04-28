Огнен ВУКОЕВИЧ: «Украина – моя вторая родина»

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич рассказал хорватским СМИ о войне в Украине:

«Украина – моя вторая родина, я провел там двенадцать лет, пережил много замечательных моментов. К сожалению, нам остается только играть в товарищеских благотворительных матчах и собирать помощь Украине. Я не умею пользоваться ружьем и могу помочь Украине только как представитель спорта.

Никогда с начала войны я не думал, что навсегда покину Украину и брошу работу в «Динамо». Этот клуб дал мне многое, как и «Динамо» Загреб, и мой долг помогать украинцам чем могу.

Мы не знаем, что будет с чемпионатом, но пока это не важно. Единственное, о чем я молюсь, чтобы война в Украине закончилась».