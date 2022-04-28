Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Огнен ВУКОЕВИЧ: «Украина – моя вторая родина»

Тренер «Динамо» Киев – о войне в Украине

  • 28.04.2022 18:00
  • 361 просмотр
  • 0 комментариев
Огнен ВУКОЕВИЧ: «Украина – моя вторая родина»
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич рассказал хорватским СМИ о войне в Украине:

«Украина – моя вторая родина, я провел там двенадцать лет, пережил много замечательных моментов. К сожалению, нам остается только играть в товарищеских благотворительных матчах и собирать помощь Украине. Я не умею пользоваться ружьем и могу помочь Украине только как представитель спорта.

Никогда с начала войны я не думал, что навсегда покину Украину и брошу работу в «Динамо». Этот клуб дал мне многое, как и «Динамо» Загреб, и мой долг помогать украинцам чем могу.

Мы не знаем, что будет с чемпионатом, но пока это не важно. Единственное, о чем я молюсь, чтобы война в Украине закончилась».

Источник — Vecernji List

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности