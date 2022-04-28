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Доменико ТЕДЕСКО: «Рейнджерс может победить любого соперника»

Наставник «Лейпцига» ожидает непростого противостояния

  • 28.04.2022 17:49
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Доменико ТЕДЕСКО: «Рейнджерс может победить любого соперника»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Рейнджерс» очень силен на флангах и располагает хорошими игроками на этих позициях. Они часто подают в штрафную, куда прибегает много игроков, чтобы замкнуть передачу.

«Рейнджерс» выбил из Лиги Европы дортмундскую «Боруссию», а это говорит о многом. Мы знаем их сильные стороны: это физически мощная команда, которая может победить любого, если позволить ей играть в свой футбол», - сказал Тедеско.

Матч «Лейпциг» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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