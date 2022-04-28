Игорь СУРКИС: «Мы боремся за свою свободу, и, уверен, победим»

Президент «Динамо» Киев в интервью хорватским СМИ рассказал о войне в Украине:

- Насколько реалистично изображается украинская ситуация в европейских СМИ?

- Вполне реалистично. Но я бы сказал, что реальность еще хуже и тяжелее. Мой дом находится в десяти километрах от Бучи, там происходили ужасные вещи. Они пришли и убили мирных жителей, они напали на мою родину. Раньше у нас не было достаточно количества артиллерии, чтобы мы могли эффективно защищаться и противостоять им. Хотели взять Донбасс, теперь хотят всю Украину.

- Что мотивировало путина так поступить с Украиной?

- Я не знаю. Руководство Украины пытается вести переговоры, а они убивают невинных людей. Шизофрения, другого объяснения у меня нет. Мы боремся за свою свободу, у нас смелый Президент, и я уверен, что мы победим.