Альфонс АРЕОЛЯ: «Если ты хочешь выиграть турнир, нужно побеждать всех»

Голкипер английского «Вест Хэма» Альфонс Ареоля поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Знаем, что это очень трудный соперник, который выбил несколько сильных соперников, включая «Барселону». Но если ты хочешь выиграть турнир, нужно побеждать всех», - сказал Ареоля.

Матч «Вест Хэм» – «Айнтрахт» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.