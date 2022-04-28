Тренер Айнтрахта: «Вест Хэм очень опасен при исполнении стандартов»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против английского «Вест Хэма».

«Вест Хэм» играет очень компактно. Это физически крепкая команда, которая любит быстро идти вперед и очень опасна при исполнении «стандартов». Нас ждет трудный матч, но мы с нетерпением ждем встречи», - сказал Гласнер.

Матч «Вест Хэм» – «Айнтрахт» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.