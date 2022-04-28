Источник: Райола жив, но находится в тяжелом состоянии

Скандально известный футбольный агент Мино Райола, похоже, все-таки жив, несмотря на информацию о смерти.
«Он в тяжелом состоянии, но не умер», - сказал Хосе Фортес Родригес, который является помощником Райолы.
54-летний Райола является агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.
Источник — Twitter
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