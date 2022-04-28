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Дэвид МОЙЕС: «Это изумительная возможность для нас»

Наставник «Вест Хэма» – о возможности выйти в финал Лиги Европы

  • 28.04.2022 15:24
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Дэвид МОЙЕС: «Это изумительная возможность для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка - фундаментальное событие для нас. Надеюсь, мы продолжим движение. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто не будет», - сказал Мойес.

Матч «Вест Хэм» – «Айнтрахт» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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