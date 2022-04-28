Дэвид МОЙЕС: «Это изумительная возможность для нас»

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка - фундаментальное событие для нас. Надеюсь, мы продолжим движение. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто не будет», - сказал Мойес.

Матч «Вест Хэм» – «Айнтрахт» состоится в четверг, 28 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.