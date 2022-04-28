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Владимир ШАРАН: «После войны количество команд в УПЛ уменьшится»

Наставник «Миная» сделал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского футбола

  • 28.04.2022 14:17
  • 367 просмотров
  • 2 комментария
Владимир ШАРАН: «После войны количество команд в УПЛ уменьшится»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от возвращения к работе с командой и высказался о будущем украинского футбола.

«Очень рад видеть тех игроков, которые остались здесь. Их человек 10-11, кто-то уехал, кто-то еще приедет. Приятно, что они поддерживают физические кондиции каждый день, работают. С Кулиевым мы, конечно, хотели поработать больше. То, что они здесь часок играют в футбол, это не та нагрузка, а мы хотели бы, чтобы наш игрок засветился и играл в основном составе молодежной сборной Украины.

Мы, безусловно, думаем только о том, чтобы победить этих рашистов. Поэтому футбол сейчас отходит совсем на другой план. Но самое главное – что мы думаем о будущем, чтобы начать следующий чемпионат как можно скорее. Все будет зависеть от того, сколько наших спонсоров, президентов клубов после войны будут способны содержать команды. Мы не знаем, каким будет количество. Думаю, что оно все равно уменьшится. Хотя у нас есть неплохие команды в Первой лиге, и я уверен, что финансово они будут так же стабильны.

Мы благодарны президенту и руководству футбольного клуба «Минай», что за два месяца ребята получили минимальную заработную плату. Мы прекрасно понимаем, что в Украине идет очень серьезная война. Уверены, что футбольный клуб «Минай» будет существовать и надеемся, что мы будем играть в Премьер-лиге», - сказал Шаран.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Павел Барабанов, 28.04.2022 15:06
    0
    И какие именно на твой взгляд ?
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    online
    OKs100, 28.04.2022 14:14
    -2
    Думаю будет 6-8 команд.
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