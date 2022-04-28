КОНОПЛЯНКА: «Любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о помощи нашей стране со стороны представителей польского клуба, назвал причину, по которой Украина выиграет войну и обратился к россиянам.



«Помощью Украине занимается наш капитан, как я говорю, Зозуля. Он всем этим руководит, собрал ребят, которые ее собирают. Украинцы из «Динамо» помогают как могут, также сделали чат для тех, кто играет в Европе. Но я попросил просто дать мне координаты, куда, что и как отправлять. Я помогу чем смогу.



Здесь, в «Краковии», ребята тоже предлагают помощь. Тот же Сипляк (словацкий игрок «Краковии») сказал мне, что у него есть дом на границе Словакии. Тренер тоже вызвал меня в первый же день и спросил: «Как мы можем тебе помочь?». Он открыл карту и наматывал такие круги, как будто мы ищем какой-то ход конем, чтобы переиграть их. Очень приятно, что он действительно хотел помочь, чтобы моя семья как можно быстрее добралась ко мне.



Того, как эти нелюди решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, наверное, самый страшный сон, который может быть. Когда читаешь, что они делают с детьми, с родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть нечеловечными, страшно потом жить с этим.



Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в россии, ты уже несешь этот грех, потому что ты не против этой войны и ничего не говоришь. Да скажи хоть что-то! Если каждый в россии понемножку что-то скажет, все кардинально поменяется.



Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, потому что так ты деградируешь, а помогать чем можешь. Если ты играешь, то можешь опять вернутся в сборную, потому что есть такие цели.



Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, смотря сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.



Думаю, сейчас любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединится вместе с другими странами и показать всему миру, что происходит. Уверен, что мы все равно победим россию, потому что она одна, а нас много», – сказал Коноплянка.