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КОНОПЛЯНКА: «Любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт»

Украинский футболист – о нападении российской армии

  • 28.04.2022 12:48
  • 306 просмотров
  • 1 комментарий
КОНОПЛЯНКА: «Любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт»
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о помощи нашей стране со стороны представителей польского клуба, назвал причину, по которой Украина выиграет войну и обратился к россиянам.
 
«Помощью Украине занимается наш капитан, как я говорю, Зозуля. Он всем этим руководит, собрал ребят, которые ее собирают. Украинцы из «Динамо» помогают как могут, также сделали чат для тех, кто играет в Европе. Но я попросил просто дать мне координаты, куда, что и как отправлять. Я помогу чем смогу.
 
Здесь, в «Краковии», ребята тоже предлагают помощь. Тот же Сипляк (словацкий игрок «Краковии») сказал мне, что у него есть дом на границе Словакии. Тренер тоже вызвал меня в первый же день и спросил: «Как мы можем тебе помочь?». Он открыл карту и наматывал такие круги, как будто мы ищем какой-то ход конем, чтобы переиграть их. Очень приятно, что он действительно хотел помочь, чтобы моя семья как можно быстрее добралась ко мне.
 
Того, как эти нелюди решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, наверное, самый страшный сон, который может быть. Когда читаешь, что они делают с детьми, с родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть нечеловечными, страшно потом жить с этим.
 
Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в россии, ты уже несешь этот грех, потому что ты не против этой войны и ничего не говоришь. Да скажи хоть что-то! Если каждый в россии понемножку что-то скажет, все кардинально поменяется. 
 
Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, потому что так ты деградируешь, а помогать чем можешь. Если ты играешь, то можешь опять вернутся в сборную, потому что есть такие цели.
 
Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, смотря сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них  очень хорошо получается, тогда будет польза.
 
Думаю, сейчас любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединится вместе с другими странами и показать всему миру, что происходит. Уверен, что мы все равно победим россию, потому что она одна, а нас много», – сказал Коноплянка.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    VikyKrasotulechka90, 28.04.2022 13:13 (изменен)
    -2
    Ну тут ты загнув.... Я понимаю что все сейчас за нас... Но тем не мение.. люди других стран рады что они не Украинцы!! Никто умирать не хочет. и оставатся без домов...Все на словах умные!! Слава Украине!!
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