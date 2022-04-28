Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ФК Шахтер и Parimatch Ukraine проводят аукцион помощи украинцам

Это уже восьмая  серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine

  • 28.04.2022 11:54
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ФК Шахтер и Parimatch Ukraine проводят аукцион помощи украинцам

Украина героически противостоит с агрессией россии. На большой войне нет маленьких дел. Поэтому аукцион помощи Украине продолжается.  Итого уже собрано  354 тысяч грн. Наша цель – собрать миллион гривен помощи Украине!

Сегодняшний лот - не столько о спорте, сколько о памяти, борьбе и нашей победе. Shakhtar Global Tour for Peace – благотворительная инициатива от нашего партнера ФК "Шахтер". Горняки начали тур матчем с греческим Олимпиакосом. И у нас представлена футболка именно с этого матча с красноречивым названием KYIV, символизирующем несломленный дух украинской столицы.  Все игроки оставили автографы на футболке, и именно ты можешь ее получить, выиграв в аукционе. 

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев. 

Футболку подписали игроки клуба после матча с “Олимпиакосом”. Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена - 15 тыс гривен). Аукцион продлится 6 дней,  побеждает ставка с наибольшей суммой. 

Напомним, это уже восьмая  серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победитель аукционов купили лоты и уже перевели средства для помощи Украине. Общая сумма составляет 354 тыс грн.

 

Источник — Sport.ua

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