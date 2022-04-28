Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочется уже набрать форму и помочь Краковии»

Украинский футболист все еще хочет прогрессировать

  • 28.04.2022 11:40
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочется уже набрать форму и помочь Краковии»
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Игрок польской «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать заниматься футболом в непростое время войны в Украине.
 
«Хочется уже набрать форму и помочь команде «Краковия». Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно и они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.
 
У меня долго не было игровой практики, хочется словно заново пойти записаться на футбол и быть как будто первый день в футболе. Наверное, только это меня подталкивает. А если бы я был в игровом тонусе, всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда все это видишь [войну в Украине], тем более когда семья далеко от тебя, точно не до этого», – сказал Коноплянка.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл шесть матчей за польский клуб, результативными действиями не отличился.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности