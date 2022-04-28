Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочется уже набрать форму и помочь Краковии»

Игрок польской «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать заниматься футболом в непростое время войны в Украине.



«Хочется уже набрать форму и помочь команде «Краковия». Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно и они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.



У меня долго не было игровой практики, хочется словно заново пойти записаться на футбол и быть как будто первый день в футболе. Наверное, только это меня подталкивает. А если бы я был в игровом тонусе, всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда все это видишь [войну в Украине], тем более когда семья далеко от тебя, точно не до этого», – сказал Коноплянка.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл шесть матчей за польский клуб, результативными действиями не отличился.