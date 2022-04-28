Динамо – Шахтер: фильмы, в которых снимались игроки двух наших грандов

Давным-давно записывал интервью со звездой украинского футбола. Ветеран изумрудных газонов, как по мне, очень точно определил цель своего футбольного поколения: «Снискать в футболе имя, которое потом, пока не забыли о твоих победах на зеленом прямоугольнике, конвертировать в социальную значимость». Если честно, то удивился, услышав это от седовласого старейшины. Мне казалось (вероятно, все-таки я был слишком наивным), что игроки его поколения как-то не особенно оперировали понятиями «конвертировать», «социальная значимость» и т. п. Но видите, как…

Тем не менее, дальше мой собеседник тему развил и заметил: «Последующими проявлениями социальной значимости для игрока могли бы стать депутатство, киносъемки, общественная деятельность». Конечно, можно спорить с точкой зрения моего собеседника, но, чего скрывать, «важнейшее из искусств» прибавляет славы некоторым футбольным кудесникам. И футболисты двух ведущих украинских клубов в разные времена этим дополнением совсем не пренебрегали. Итак, посмотрим на киноэкран.

«Динамо» (Киев): «Вратарь», «Дед левого крайнего», «Тренер мяча-2», «Последний ультрас», «Рок-н-болл».

В 1936 г. режиссер Семен Тимошенко снял на киностудии «Ленфильм» художественный фильм «Вратарь». Комедия по сценарию Лазаря Юдина и Льва Кассиля пришлась по душе кинозрителю 1930-х. Свой вклад в успех картины внесли и киевские динамовцы (Константин Щегоцкий, Антон Идзковский, Иван Кузьменко, Макар Гончаренко и др.), снявшиеся по большому счету в массовке. Идзковский был неподражаем в небольшой роли голкипера команды «Черных буйволов», а Щегоцкий справился с ролью капитана сборной страны. «Буйволом» был и Кузьменко, остальные занятые в фильме динамовцы играли советских сборников. Кстати, именно Константин Васильевич в своей книжке воспоминаний «В игре и вне игры» детально рассказал о динамовской киноэпопее второй половины 1930-х. Соответствующая глава мемуарного труда красноречиво называется «На экране и на поле». Показательно, что работу в кино Щегоцкий называет «изнурительной».

«Утром мы приходили на съемки, надевали спортивную форму и становились настоящими киноактерами», – пишет Щегоцкий. И рассказывает о нескольких забавных случаях, произошедших во время работы над фильмом: «Перед съемкой эпизода, в котором Горюнов-Карасик обводит нескольких соперников, актер попросил нас показать, как это делается. Мы попросили его сначала поиграть с нами в «квадрате»: передавали мяч друг другу, а Горюнов метался между нами, стараясь хотя бы коснуться его. Бегал актер до того момента, пока обессиленный не упал на траву. Именно в это мгновение из-за туч вышло солнце, прозвучала команда начать съемки эпизода, где Горюнову-Карасику нужно было бегать перед кинокамерой, обводить соперников. А наш герой не то, что бегать, подняться не в силах…

Следующей жертвой футбола стал Плужник, игравший в фильме вратаря Антона Кандидова. Он попросил потренировать его в воротах. Сначала мы тихонько накатывали и бросали ему мячи, но потом разыгрались и начали бить по-настоящему. Особенно старался наш Иван Кузьменко. Пришлось Плужнику ощутить силу настоящего «пушечного» удара. После одного из них актер упал, словно подкошенный. Пришлось его транспортировать в гостиницу. Плужник пролежал два дня и задержал работу группы… Но, когда закончились съемки фильма, мы прощались с кинематографистами, как с искренними друзьями».

Фильм «Дед левого крайнего» (постановка Леонида Осыки, который был и соавтором сценария с Иваном Драчем), вышедший в 1973 г., постигла непростая судьба. Всесоюзная аудитория его так и не увидела, демонстрировался он только на экранах бывшей УССР. Анатолий Бышовец сыграл в фильме роль футбольной звезды Виталия Бессараба. Сам Анатолий Федорович годы спустя скептически оценивал свой актерский опыт. Однако фильм, как по мне, получился неординарным, поскольку противоречил тогдашней социальной установке: раньше думай о родине, а потом о себе. В «Деде…» семья занимает главенствующее место, а футбольная звезда в исполнении Анатолия Бышовца – весомая составляющая этой семейной вселенной. Ну, и, конечно, виды тогдашнего Киева, правдиво нарисованная одержимость футболом в столице Украины 1970-х, настоящее актерское созвездие (Николай Яковченко, Борислав Брондуков, Константин Степанков, Валентина Сперантова) придают фильму выразительности.

Андрей Шевченко как камео (то есть в роли самого себя) снялся в итальянских фильмах «Тренер мяча-2», «Последний ультрас» в конце 2000-х гг. В комедии о тренере (там тебе и допинг, и большой футбол, и россияне) режиссера Серджо Мартино, кроме Андрея, снялись и другие футбольные звезды: Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси, Франческо Грациани, Филиппо Индзаги, Карло Анчелотти, Кларенс Зеедорф, Альберто Аквилани, Фульвио Колловати, Фабио Галанте, Марко Амелиа, Лука Тони, Лучано Спалетти, Карло Маццоне, Кристиан Брокки, Марко Матерацци. А драма об ультрас режиссера Стефано Кальваньи демонстрирует жизнь фанатских группировок без прикрас. В том фильме Шевченко ведет разговоры с ярым фанатом, ставшим на неправедный путь насилия. И совсем чуть-чуть наш выдающийся форвард задействован в украино-польском фильме «Рок-н-болл», но подробнее об этой картине пойдет речь в «шахтерской» главе.

«Шахтер»: «Прости за любовь», «Прости, хочу на тебе жениться», «Рок-н-болл», «Виталька», «Большая прогулка».

Итальянский легионер «Шахтера» Кристиано Лукарелли не смог надлежащим образом проявить себя на футбольных полях Украины. Но сразу после возвращения из «Шахтера» на родину (в «Парму») смог добавить в шкатулку своего жизненного опыта съемки в кино. И «Прости за любовь», и «Прости, хочу на тебе жениться» римского режиссера Федерико Мочча – это что-то среднее между мелодрамой и романтической комедией. Идет речь о любви человека средних лет и юной девушки на фоне итальянской жизненной стилистики.

«Рок-н-болл» – лента режиссера Дмитрия Приходько о маленьком мальчике с футбольными мечтами. Увидела свет в 2011 г. В одной из сцен (вероятно, эмоциональный пик картины!) парнишка выходит на футбольное поле вместе с Андреем Пятовым, осуществляя свою заветную мечту. В этой сцене задействован и Андрей Шевченко, но все-таки более заметная роль в том эпизоде у вратаря горняков. Действие фильма, кстати, происходит в Донецке – мирном и украинском.

Еще защищая цвета «Днепра», Евгений Коноплянка снялся в роли самого себя в одной из серий «Витальки» с Гариком Бирчей. Известный украинский комик и нерядовой отечественный футболист получили удовольствие от совместной работы и общения. А уже в наше время Евгений с Андреем Пятовым снялись в фильме «Большая прогулка».

***

Звезды двух ведущих футбольных клубов Украины – узнаваемые персонажи, и, естественно, содействуют раскрутке той или иной художественной ленты. Вполне допускаю, что кинематографические экзерсисы наших известных игроков будут продолжаться и в дальнейшем. Как саркастически заметил один мой товарищ, ярый поклонник харьковского «Металлиста», когда мы с ним обсуждали динамовско-шахтерские опыты в кинематографе: «Да они же одного поля ягоды, во время официальных игр делают вид, что против них нарушили правила, симулируют, вот и артистизм им присущ». Это утверждение вызвало улыбку уже у меня, вроде только игроки наших ведущих клубов демонстрируют на футбольном поле актерские способности. Но тем не менее… Современное кино должно потакать прихотям среднестатистического зрителя, который поневоле будет ощущать симпатию к фильму, увидев там своих футбольных кумиров. А то, что иногда футболисты снимаются в кино, даже не подозревая об этом (некоторые сцены кинематографисты снимают во время официальных матчей), другими словами забесплатно, то это не оказывает негативного влияния на восприятие кино зрителем. Наоборот: такая достоверность подкупает и является своеобразной изюминкой той или иной ленты.

Алексей РЫЖКОВ