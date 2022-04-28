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Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

  • 28.04.2022 11:15
  • 306 просмотров
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Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
 
В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против  Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Хаддад-Майя – Зиданшек. Ориентировочное начало в 13:30 по Киеву.
 
Ранее девушки сыграли между собой один матч, победила бельгийка.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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