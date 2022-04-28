Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде



В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Хаддад-Майя – Зиданшек. Ориентировочное начало в 13:30 по Киеву.



Ранее девушки сыграли между собой один матч, победила бельгийка.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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