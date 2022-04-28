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Катарина Завацкая – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Загребе

  • 28.04.2022 11:00
  • 548 просмотров
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Катарина Завацкая – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

28 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№199 WTA) продолжит борьбу в рамках 60-тысячника ITF в Загребе.
 
В 1/4 финала украинка сразится против перспективной 16-летней хорватки Петры Марчинко (№388 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов. Встреча начнется в 11:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не встречались.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ирины Шиманович или второй сеяной немки Юле Нимаер.

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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