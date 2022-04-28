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Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы обыграли Реал, а все остальное лирика»

Украинский игрок «Ман Сити» высказался о противостоянии с «Реалом»

  • 28.04.2022 07:54
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы обыграли Реал, а все остальное лирика»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Можно контролировать мяч 90 минут, но со временем «Реал» будет забивать. У этой команды очень много признанных миром мастеров. Надо провести анализ пропущенных голов — это очень много.

Все же мы одержали победу, а все остальное лирика. Конечно, еще ничего не решено, ведь это «Реал». Нам нужно пытаться играть в свой футбол и не допустить того, что они сделали с «Челси».

В конце концов нас ожидает очень интересный матч, в котором нет фаворита», — рассказал Зинченко.

Источник — Manchester Evening News

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