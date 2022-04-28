МОУРИНЬО: «В полуфинале шансы всегда 50 на 50, независимо от соперника»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о грядущем матче с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.

«Лестер» выпал на этот турнир из Лиги Европы, тогда как это наша 13 -я игра в Лиге конференций мы поплатились за это в Серии А потерей очков, сыграв в четверг, а затем в воскресенье. Команды с 30 игроками одного уровня могут меняться и не платить очками, но у нас этого нет.

Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в Премьер-лиге, в то время как нам нужно беспокоиться, если мы хотим пройти в Лигу Европы, поскольку мы все еще можем занять место с пятого по восьмое в Серии А. Я доходил до многих европейских полуфиналов и говорю, что независимо от имен и потенциала шансы всегда 50 на 50», - сказал Моуриньо.

Матч «Лестер» – «Рома» состоится 28 апреля в Лестере, начало в 22:00 по Киеву.