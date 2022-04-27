Сестры Киченок сыграют в парном разряде на соревнованиях в Мадриде

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в первом круге сразятся с четвертыми сеяными Алексой Гуарачи из Чили и словенкой Андреей Клепач.



Надежда Киченок и Екатерина Горгодзе из Грузи на старте соревнований сыграют против китаянки Хань Синьюнь и Александры Пановой.

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