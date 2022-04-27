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Сестры Киченок сыграют в парном разряде на соревнованиях в Мадриде

Людмила и Надежда уже знают соперниц

  • 27.04.2022 22:55
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Сестры Киченок сыграют в парном разряде на соревнованиях в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в первом круге сразятся с четвертыми сеяными Алексой Гуарачи из Чили и словенкой Андреей Клепач.
 
Надежда Киченок и Екатерина Горгодзе из Грузи на старте соревнований сыграют против китаянки Хань Синьюнь и Александры Пановой. 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

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