Сестры Киченок сыграют в парном разряде на соревнованиях в Мадриде

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в первом круге сразятся с четвертыми сеяными Алексой Гуарачи из Чили и словенкой Андреей Клепач.
Надежда Киченок и Екатерина Горгодзе из Грузи на старте соревнований сыграют против китаянки Хань Синьюнь и Александры Пановой.
Источник — Sport.ua
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