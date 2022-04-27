На грани исчезновения. Мариуполь приостановил все контракты с футболистами

ФК «Мариуполь» приостановил все контракты с футболистами.
В приказе от 24 апреля сказано, что клуб временно прекращает обеспечение работников работой в связи с военной агрессией против Украины.
«О возобновлении действия трудовых договоров (контрактов) работников ОО «ФК «Мариуполь» будет сообщено дополнительно», – сказано в документе.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.