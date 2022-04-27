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На грани исчезновения. Мариуполь приостановил все контракты с футболистами

Вряд ли это кого-то удивило в текущей ситуации

  • 27.04.2022 22:23
  • 1485 просмотров
  • 4 комментария
На грани исчезновения. Мариуполь приостановил все контракты с футболистами
© ФК Мариуполь

ФК «Мариуполь» приостановил все контракты с футболистами.
 
В приказе от 24 апреля сказано, что клуб временно прекращает обеспечение работников работой в связи с военной агрессией против Украины.
 
«О возобновлении действия трудовых договоров (контрактов) работников ОО «ФК «Мариуполь» будет сообщено дополнительно», – сказано в документе.

Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
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    Kuzma, 27.04.2022 23:26
    +4
    Ну донецкие довякались путин введи войска , кто блакировал наши войска в 14 году , а , или уже забыли вот вам теперь и ответка ни города ни команды , да начудили вы все тогда но уже поздно поезд тютю так и бывает с теми у кого вместо мозгов гомно , но заставлять вас любить Украину поздно вы все уже просрали
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    online
    Октавий Фландрийский, 27.04.2022 23:37
    +1
    По Мариуполю какое-то двоякое чувство... С одной стороны - ужас для мирного населения, полностью разрушенный город, который вряд-ли кто-то восстановит (дай Бог чтобы я ошибся). а с другой стороны, вспоминаю массу видео, как в городе строили баррикады на пути передвижения нашей военной техники, как стреляли в наших воинов, как вся милиция перешла на сторону сепаратистов,и если бы на решительные действия азовцев,город еще в 2014 году был бы под рашкой....
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    veter, 27.04.2022 22:53
    0
    Город уничтожен, не то что клуб. (
    Ссылка
    online
    Володимир Олійник, 27.04.2022 22:38
    0
    де гудок?
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