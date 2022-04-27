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Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Мадриде

Даяна сразится против лаки-лузера

  • 27.04.2022 20:18
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Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против Грет Миннен (№79 WTA). Представительница Бельгии также играла в отборочных соревнованиях, проиграв в финале Анне Бондар из Венгрии. Миннен попала в основу как лаки-лузер.
 
Ранее Ястремская и Миннен играли один раз, победила бельгийка.

Источник — WTA Insider

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