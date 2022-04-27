Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против Грет Миннен (№79 WTA). Представительница Бельгии также играла в отборочных соревнованиях, проиграв в финале Анне Бондар из Венгрии. Миннен попала в основу как лаки-лузер.



Ранее Ястремская и Миннен играли один раз, победила бельгийка.

Qualifiers/LL placed:



[17] Fernandez-PETKOVIC

DODIN-[16] Rybakina

BONDAR-Kasatkina

POTAPOVA-Osaka

Fruhvirtova-KANEPI

[5] Pliskova-BOUZKOVA

YASTREMSKA-MINNEN

ALEXANDROVA-[10] Ostapenko

HADDAD MAIA-Zidansek

MARTIC-Samsonova

Cornet-GRACHEVA

BEGU-[11] Bencic

[14] Gauff-Schmiedlova pic.twitter.com/YN1G6HJ8M5 — WTA Insider (@WTA_insider) April 27, 2022