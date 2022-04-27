Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против Грет Миннен (№79 WTA). Представительница Бельгии также играла в отборочных соревнованиях, проиграв в финале Анне Бондар из Венгрии. Миннен попала в основу как лаки-лузер.
Ранее Ястремская и Миннен играли один раз, победила бельгийка.
Qualifiers/LL placed:— WTA Insider (@WTA_insider) April 27, 2022
[17] Fernandez-PETKOVIC
DODIN-[16] Rybakina
BONDAR-Kasatkina
POTAPOVA-Osaka
Fruhvirtova-KANEPI
[5] Pliskova-BOUZKOVA
YASTREMSKA-MINNEN
ALEXANDROVA-[10] Ostapenko
HADDAD MAIA-Zidansek
MARTIC-Samsonova
Cornet-GRACHEVA
BEGU-[11] Bencic
[14] Gauff-Schmiedlova pic.twitter.com/YN1G6HJ8M5
Источник — WTA Insider
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