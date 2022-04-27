Тухель не покинет Челси летом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о том, что не покинет клуб в конце сезона, несмотря на санкции и возможную смену владельца:
«С предсезонки следующей кампании мы сделаем все, что возможно. Я буду полностью вовлечен в процесс всем сердцем и всеми своими знаниями».
Тухель возглавляет «Челси» с января 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.