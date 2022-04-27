Бетис подготовил рекордный контракт для Иско

Полузащитник «Реала» Иско во время летнего трансферного окна, скорее всего, перейдет в «Бетис» на правах свободного агента.

«Бетис» уже согласовал условия личного контракта с 30-летним испанцем. Соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год. Зарплата составит более 10 миллионов евро в год до уплаты налогов, также предусмотрен большой подписной бонус. Это сделает Иско самым высокооплачиваемым игроком в истории «Бетиса»

В нынешнем сезоне на счету Иско 2 гола в 15 матчах за «Бетис» во всех турнирах.