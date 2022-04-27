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Бетис подготовил рекордный контракт для Иско

Хавбек может покинуть «Реал» летом

  • 27.04.2022 19:47
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Бетис подготовил рекордный контракт для Иско
© Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Полузащитник «Реала» Иско во время летнего трансферного окна, скорее всего, перейдет в «Бетис» на правах свободного агента.

«Бетис» уже согласовал условия личного контракта с 30-летним испанцем. Соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год. Зарплата составит более 10 миллионов евро в год до уплаты налогов, также предусмотрен большой подписной бонус. Это сделает Иско самым высокооплачиваемым игроком в истории «Бетиса»

В нынешнем сезоне на счету Иско 2 гола в 15 матчах за «Бетис» во всех турнирах.

 

Источник — AS

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