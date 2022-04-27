Сезон Первой и Второй лиги будет завершен досрочно

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что футбольный сезон 2021/22 в Украине не будет восстановлен ни в одной из профессиональных лиг.



Профессиональная футбольная лига, отвечающая за соревнования в Первой и Второй лиге украинского футбола, примет решение, как и УПЛ.



«Решение единогласное, единодушное [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, утвержденное Исполкомом УАФ. Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата. Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет в ПФЛ о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге», – отметил Павелко.



Как пояснил президент УАФ, протокол с решением о досрочном завершении чемпионата Украины важен для представительства Украины в еврокубках в следующем сезоне. Будет ли происходить смена клубов между лигами – неизвестно.