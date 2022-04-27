Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Сезон Первой и Второй лиги будет завершен досрочно

Сезон 2021/22 не будет восстановлен ни в одной из профессиональных лиг

  • 27.04.2022 19:34
  • 611 просмотров
  • 2 комментария
Сезон Первой и Второй лиги будет завершен досрочно
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что футбольный сезон 2021/22 в Украине не будет восстановлен ни в одной из профессиональных лиг.
 
Профессиональная футбольная лига, отвечающая за соревнования в Первой и Второй лиге украинского футбола, примет решение, как и УПЛ.
 
«Решение единогласное, единодушное [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, утвержденное Исполкомом УАФ. Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата. Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет в ПФЛ о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге», – отметил Павелко.
 
Как пояснил президент УАФ, протокол с решением о досрочном завершении чемпионата Украины важен для представительства Украины в еврокубках в следующем сезоне. Будет ли происходить смена клубов между лигами – неизвестно.

Источник — Суспильне спорт

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    zelc006, 27.04.2022 19:52
    0
    Hg, 27.04.2022 19:41
    Хорошо если там хотя бы половина клубов останется.(
    Да, уж... Половина - это оптимизм!
    Ссылка
    online
    Hg, 27.04.2022 19:41
    0
    Хорошо если там хотя бы половина клубов останется.(
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности