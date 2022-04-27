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Директор Александрии: «Мы недовольны завершением сезона в УПЛ»

Дмитрий Китаев хотел побороться за еврокубки

  • 27.04.2022 19:26
  • 1158 просмотров
  • 2 комментария
Директор Александрии: «Мы недовольны завершением сезона в УПЛ»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал вчерашнее решение УПЛ утвердить текущую турнирную таблицу чемпионата как итоговую:

- Вчера клубы УПЛ единогласно утвердили итоги приостановленного сезона. Довольны ли вы его результатами?
- В регламенте четко прописано, что финальным является положение команд, в котором они находились в турнирной таблице на момент последнего сыгранного тура. Таким образом, нам ничего не оставалось, как зафиксировать этот факт. То есть ничего нового мы не придумывали.

Сработали согласно регламенту, так как уже пришло время определиться с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках. 

- «Александрии» среди этих команд не оказалось…
- Конечно, мы недовольны, так как хотели выступить на европейской арене.

Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vadum Hrynchuk, 27.04.2022 20:40
    +1
    Даже сейчас продолжаете играть с заголовками?
    Ссылка
    online
    Remark, 27.04.2022 20:42
    0
    Vadum Hrynchuk, 27.04.2022 20:40
    Даже сейчас продолжаете играть с заголовками?
    Та да....тоже это подметил
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