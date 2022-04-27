Директор Александрии: «Мы недовольны завершением сезона в УПЛ»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал вчерашнее решение УПЛ утвердить текущую турнирную таблицу чемпионата как итоговую:

- Вчера клубы УПЛ единогласно утвердили итоги приостановленного сезона. Довольны ли вы его результатами?

- В регламенте четко прописано, что финальным является положение команд, в котором они находились в турнирной таблице на момент последнего сыгранного тура. Таким образом, нам ничего не оставалось, как зафиксировать этот факт. То есть ничего нового мы не придумывали.

Сработали согласно регламенту, так как уже пришло время определиться с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках.

- «Александрии» среди этих команд не оказалось…

- Конечно, мы недовольны, так как хотели выступить на европейской арене.