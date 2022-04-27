Сачко впервые в сезоне пробился в четвертьфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал вторую победу на челленджере в Чехии.



Во втором круге украинец переиграл поляка Даниэля Михальски, который стартовал в квалификации.



Острава. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:4, 4:6, 6:2



Далее по сетке Констан Лестьенн из Франции.



Также Сачко пробился и в четвертьфинал в парном разряде.