Сачко впервые в сезоне пробился в четвертьфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал вторую победу на челленджере в Чехии.
Во втором круге украинец переиграл поляка Даниэля Михальски, который стартовал в квалификации.
Острава. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:4, 4:6, 6:2
Далее по сетке Констан Лестьенн из Франции.
Также Сачко пробился и в четвертьфинал в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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