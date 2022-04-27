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Сачко впервые в сезоне пробился в четвертьфинал челленджера

Виталий будет сражаться за полуфинал в двух разрядах

  • 27.04.2022 19:15
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Сачко впервые в сезоне пробился в четвертьфинал челленджера
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал вторую победу на челленджере в Чехии.
 
Во втором круге украинец переиграл поляка Даниэля Михальски, который стартовал в квалификации.
 
Острава. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:4, 4:6, 6:2
 
Далее по сетке Констан Лестьенн из Франции. 
 
Также Сачко пробился и в четвертьфинал в парном разряде.

Источник — Sport.ua

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