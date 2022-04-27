Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Все верят, что скоро вернутся в мирный Киев»

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Андриевский считает важной поддержку Украине с помощью благотворительных матчей:

«Конечно, чувствуем, что помогаем. Нам объясняют, как и где мы помогаем нашим беженцам. Ездим к детям и женщинам, которые временно покинули нашу страну. Мы видим, как их радуем, видим их эмоции, поэтому это не передать словами.

Жизнь, как и у многих, кардинально изменилась. Вся моя семья уехала из своего дома, я тоже уехал, это очень грустно и печально. Надеюсь, все скоро закончится нашей победой, все смогут вернуться домой и будут отстраивать нашу страну.

В «Динамо» тяжело всем, потому что у всех есть родственники, семьи, у многих есть дети, для них это очень сложно. Поэтому всегда на связи с ними. Все верят, что смогут скоро вернуться в мирный Киев, в мирную Украину».