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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Все верят, что скоро вернутся в мирный Киев»

Хавбек «Динамо» ждет окончания войны

  • 27.04.2022 18:44
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Все верят, что скоро вернутся в мирный Киев»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Андриевский считает важной поддержку Украине с помощью благотворительных матчей:

«Конечно, чувствуем, что помогаем. Нам объясняют, как и где мы помогаем нашим беженцам. Ездим к детям и женщинам, которые временно покинули нашу страну. Мы видим, как их радуем, видим их эмоции, поэтому это не передать словами.

Жизнь, как и у многих, кардинально изменилась. Вся моя семья уехала из своего дома, я тоже уехал, это очень грустно и печально. Надеюсь, все скоро закончится нашей победой, все смогут вернуться домой и будут отстраивать нашу страну.

В «Динамо» тяжело всем, потому что у всех есть родственники, семьи, у многих есть дети, для них это очень сложно. Поэтому всегда на связи с ними. Все верят, что смогут скоро вернуться в мирный Киев, в мирную Украину».

Источник — Sportarena

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