Мертенс готов снизить зарплату в 3 раза, чтобы остаться в Наполи

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает в конце сезона. Сам 34-летний бельгиец очень хочет остаться в клубе и завершить свою карьеру именно в Неаполе.

Ради того, чтобы остаться в Наполи, Мертенс готов пойти на снижение зарплаты в 3 раза: с 4,5 до 1,5 миллиона евро в год. Новое соглашение может быть рассчитано еще на год.

Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.