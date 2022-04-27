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Мертенс готов снизить зарплату в 3 раза, чтобы остаться в Наполи

Бельгийский форвард хочет завершить карьеру в Неаполе

  • 27.04.2022 17:09
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Мертенс готов снизить зарплату в 3 раза, чтобы остаться в Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дрис Мертенс

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает в конце сезона. Сам 34-летний бельгиец очень хочет остаться в клубе и завершить свою карьеру именно в Неаполе.

Ради того, чтобы остаться в Наполи, Мертенс готов пойти на снижение зарплаты в 3 раза: с 4,5 до 1,5 миллиона евро в год. Новое соглашение может быть рассчитано еще на год.

Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.

Источник — твиттер Николо Скиры

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