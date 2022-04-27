Николай ШАПАРЕНКО: «Дома моих родителей уже нет»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о целях благотворительных матчей команды:

«Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Стараемся собрать деньги и переводим их на фронт.

Там, где мои родители жили, на Донетчине, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему».