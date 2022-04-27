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Николай ШАПАРЕНКО: «Дома моих родителей уже нет»

Хавбек «Динамо» – о войне в Украине

  • 27.04.2022 15:28
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Николай ШАПАРЕНКО: «Дома моих родителей уже нет»
© dynamo.kiev.ua. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о целях благотворительных матчей команды:

«Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Стараемся собрать деньги и переводим их на фронт.

Там, где мои родители жили, на Донетчине, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему».

Источник — Sportarena

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