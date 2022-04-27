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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Есть предложения, но я не могу просто уйти из Днепра-1»

Наставник пока не знает, что будет дальше

  • 27.04.2022 14:47
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Есть предложения, но я не могу просто уйти из Днепра-1»
© scdnipro1.com.ua

В интервью хорватскому изданию Sportske Novosti наставник «Днепра»-1 Игор Йовичевич подтвердил, что пока не покидает украинскую команду.

- Какой статус у Игора Йовичевича? Он по-прежнему тренер «Днепра-1»?

— На днях я разговаривал с руководством клуба по этой теме, давал интервью украинскому телевидению и четко сказал им — мой контракт с «Днепром-1» еще действует, и я вижу себя тренером этого клуба в будущем. С тех пор, как все началось, мне поступали многочисленные предложения, мне постоянно кто-то звонит, но я всем отказывал и буду отказывать. Я не могу просто так уйти, это было бы несправедливо к тем людям, клубу, ко всему, через что проходят украинцы — я не такой человек.

Мои мысли и сердце с ними, я верю, что скоро мы снова будем вместе, будем играть в футбол и продолжим из того, на чем остановились. Я не думаю об уходе из клуба на данный момент. Конечно, если все это, не дай Бог, затянется, то я посмотрю, что будет дальше, но сейчас я определенно являюсь тренером «Днепра-1» и хочу остаться.

Источник — СК Днепр-1

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