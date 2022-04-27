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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Хорватии

Катарина сыграет за выход в полуфинал

  • 27.04.2022 14:25
  • 419 просмотров
  • 3 комментария
Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая сумела выйти в четвертьфинал турнира ITF W60 в хорватском Загребе.

Завацкая уверенно одолела представительницу Аргентины Паулу Ормаэчеа в двух сетах - 6:1, 6:0.

В четвертьфинале украинка сыграет против Деспины Папамихаил или Петры Марчинко.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon, 27.04.2022 14:31
    +1
    Нарешті Завацька якось повернулася і стала регулярно грати. На таких айтіефках Калініна минулого року залізла у топ-100.
    Завацька, якщо виграє цей турнір, то може скакнути одразу з 192 місця кудись до 160-го.
    Ссылка
    online
    Spectra, 27.04.2022 14:46
    0
    Александр Ад, 27.04.2022 14:43
    молодець!Чому цей сайт не транслюе не гру Завацької,ні гру Ястремської,що зараз їде?
    Война же, им лучше эти новости публиковать...
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 27.04.2022 14:43
    0
    молодець!Чому цей сайт не транслюе не гру Завацької,ні гру Ястремської,що зараз їде?
    Ссылка
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