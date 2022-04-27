Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая сумела выйти в четвертьфинал турнира ITF W60 в хорватском Загребе.
Завацкая уверенно одолела представительницу Аргентины Паулу Ормаэчеа в двух сетах - 6:1, 6:0.
В четвертьфинале украинка сыграет против Деспины Папамихаил или Петры Марчинко.
Источник — Большой теннис Украины
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Завацька, якщо виграє цей турнір, то може скакнути одразу з 192 місця кудись до 160-го.
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