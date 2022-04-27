Вопрос с Кубком Украины решит УАФ. Скорее всего, турнир не доиграют

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что судьбу Кубка Украины решит УАФ, которая и занимается организацией турнира.
Скорее всего, нынешний розыгрыш Кубка будет аннулирован.
«За проведение Кубка Украины отвечает УАФ. Они решают», - сказал Дикий.
По информации Футбол 1, Кубок Украины доигрываться не будет.
Источник — Футбол 1/2/3
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