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Дмитрий ТОПАЛОВ: «Больно смотреть на Мариуполь. Все просто уничтожили»

Игрок рассказал о своей текущей ситуации

  • 27.04.2022 13:45
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Дмитрий ТОПАЛОВ: «Больно смотреть на Мариуполь. Все просто уничтожили»
© shakhtar.com

Хавбек Дмитрий Топалов, который выступал за «Мариуполь», а сейчас тренируется вместе с «Шахтером» и участвует в благотворительных матчах, рассказал о текущей ситуации.

– Дмитрий, ты забил свой первый мяч за «Шахтер» в этом благотворительном туре. Кому гол посвящаешь, что он для тебя значит?
– Очень приятно забить за родной клуб, в котором я провел, можно сказать, 15 лет – начиная с U6. Да, потом перешел в «Мариуполь», но так сложились обстоятельства, что сейчас снова играю за «Шахтер». Посвящаю этот гол своим родителям, которые сейчас переехали из Волновахи в Днепр. Хоть что-то для них приятное в такой тяжелой ситуации.

– Что думаешь о благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace?
– Это здорово, потому что приходят люди, поддерживают нас, и этим мы помогаем – зарабатываем и отправляем деньги нашим военным. Мы все вместе объединяемся: болельщики, футболисты – как одно целое. Приятно, что и местные приходят, и наши, которые здесь, в Анталье. На матч пришло много людей, было много украинских флагов – это приятно.

– Ты долго прожил в Мариуполе, играл за команду. Сейчас город уничтожают российские войска... Что чувствуешь, когда видишь это?
– Честно, очень больно на смотреть, потому что Мариуполь, Волноваха – моя родина. Родителям пришлось переехать, мне пришлось переехать, и неизвестно, когда мы туда опять попадем. Но надеемся на нашу победу и на то, что мы вернемся, все отстроим и все будет у нас хорошо.

– Каким ты запомнил Мариуполь до того, как туда вторглась российская армия?
– За то время, что я играю в «Мариуполе», город процветал: строились парки, хоккейная арена. Наш стадион должны были реконструировать к 2025 году. Все цвело, а сейчас все просто уничтожили.

– В чем сила Украины и в чем сила нашего народа?
– В том, что у нас есть свобода, свобода слова. И в том, что все объединились: мы вместе – и нас не победить!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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