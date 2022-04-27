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ВИНИСИУС: «Мы не рады поражению, но на Бернабеу нам помогут болельщики»

Форвард «Реала» прокомментировал поражение от «Ман Сити» в ЛЧ

  • 27.04.2022 04:57
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ВИНИСИУС: «Мы не рады поражению, но на Бернабеу нам помогут болельщики»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Ман Сити» (3:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: 

«Мы играли против великолепной команды с отличным тренером – играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы.

Прибавлять нужно во всем понемногу – особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — УЕФА

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