Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Александр КАРАВАЕВ: «Ждем, чтобы наши войска освободили Херсон»

Защитник «Динамо» – о войне в Украине

  • 27.04.2022 00:08
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «Ждем, чтобы наши войска освободили Херсон»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев надеется, что его родная Херсонщина скоро будет освобождена из-под российской оккупации:

«Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо.

Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир».

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Rolan Stkomarovskiy, 27.04.2022 00:21 (изменен)
    -1
    Караваєв, краще запитайте у Суркісів - вони точно знали, коли це все почнеться, і точно знають, які кінцеві цілі цієї військової спецоперації. Їх лицемірство - вражає. Але як то кажуть, Бог читає душі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности