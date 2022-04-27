Александр КАРАВАЕВ: «Ждем, чтобы наши войска освободили Херсон»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев надеется, что его родная Херсонщина скоро будет освобождена из-под российской оккупации:

«Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо.

Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир».