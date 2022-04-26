Ливерпуль вступил в борьбу с Реалом за Тчуамени

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Представители «Ливерпуля» уже начал переговоры с Тчуамени. Главным конкурентам «Красных» в борьбе за игрока является мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Тчуамени 3 гола и 2 ассиста в 47 матчах за «Монако» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего французского хавбека оценивается в 40 миллионов евро.