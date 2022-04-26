Федерер планирует сыграть на турнире в Базеле

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер планирует выступить на турнире ATP 500 в Базеле, который состоится с 24 по 30 октября.
Отметим, что швейцарец продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в августе прошлого года. После Уимблдона-2021 Роджер на корт не выходил.
Ранее было анонсировано участие Федерер в рамках Кубка Лейвера (23-25 сентября).
Роджер Федерер десять раз становился победителем соревнований в Базеле.
Источник — Sport.ua
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