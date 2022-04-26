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Федерер планирует сыграть на турнире в Базеле

Роджер выступит на соревнованиях в родном городе

  • 26.04.2022 19:03
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Федерер планирует сыграть на турнире в Базеле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер планирует выступить на турнире ATP 500 в Базеле, который состоится с 24 по 30 октября.
 
Отметим, что швейцарец продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в августе прошлого года. После Уимблдона-2021 Роджер на корт не выходил.

Ранее было анонсировано участие Федерер в рамках Кубка Лейвера (23-25 сентября).
 
Роджер Федерер десять раз становился победителем соревнований в Базеле.

Источник — Sport.ua

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