Федерер планирует сыграть на турнире в Базеле

Бывший лидер мирового рейтинга Роджер Федерер планирует выступить на турнире ATP 500 в Базеле, который состоится с 24 по 30 октября.



Отметим, что швейцарец продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в августе прошлого года. После Уимблдона-2021 Роджер на корт не выходил.

Ранее было анонсировано участие Федерер в рамках Кубка Лейвера (23-25 сентября).



Роджер Федерер десять раз становился победителем соревнований в Базеле.