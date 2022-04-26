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Украина U-17 – Италия U-17 – 1:3. Видео голов и обзор матча

Команда Олега Кузнецова потеряла шансы на выход в финальную стадию

  • 26.04.2022 18:31
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Украина U-17 – Италия U-17 – 1:3. Видео голов и обзор матча
© УАФ

Відбувся вирішальний матч в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022 (U-17). 
 
Юнацька збірна України поступилася одноліткам з Італії і втратила шанси на вихід до фінальної стадії.
 
Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-17)

Україна – Італія – 1:3
Голи: Балаба (90+4) — Вакка (28), Ді Маджо (59), Ліпані (74). 

Источник — Футбол 1/2/3

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