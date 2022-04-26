Украина U-17 – Италия U-17 – 1:3. Видео голов и обзор матча

Відбувся вирішальний матч в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022 (U-17).
Юнацька збірна України поступилася одноліткам з Італії і втратила шанси на вихід до фінальної стадії.
Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-17)
Україна – Італія – 1:3
Голи: Балаба (90+4) — Вакка (28), Ді Маджо (59), Ліпані (74).
Источник — Футбол 1/2/3
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