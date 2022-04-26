Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса.
Группа A: Хорватия, Италия, Аргентина, Швеция.
Группа B: Испания, Канада, Сербия, Южная Корея.
Группа C: Франция, Германия, Бельгия, Австралия.
Группа D: США, Великобритания, Казахстан, Нидерланды.
По две лучшие команды из каждой группы попадут в четвертьфинал.
Соревнования состоятся 14-18 сентября.
Источник — Davis Cup
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