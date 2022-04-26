Завацкая стартовала с непростой победы на турнире ITF в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на 60-тысячнике в Загребе.



В первом круге украинка в непростом матче переиграла Анастасию Куликову из Финляндии.



Загреб. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Куликова (Финляндия) – 6:4, 5:7, 6:4



В следующем раунде Катарина сыграет с четвертой сеяной Паулой Ормаэчеа из Аргентины.