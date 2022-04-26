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Завацкая стартовала с непростой победы на турнире ITF в Хорватии

Катарина одолела соперницу из Финляндии

  • 26.04.2022 17:35
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Завацкая стартовала с непростой победы на турнире ITF в Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на 60-тысячнике в Загребе.
 
В первом круге украинка в непростом матче переиграла Анастасию Куликову из Финляндии.  
 
Загреб. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Куликова (Финляндия) – 6:4, 5:7, 6:4
 
В следующем раунде Катарина сыграет с четвертой сеяной Паулой Ормаэчеа из Аргентины.

Источник — Sport.ua

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