ВИДЕО. Шансы Украины на ЧМ, Луческу покинет Динамо, новая форма Шахтера

В этом видео вы узнаете, куда Мирча Луческу может уйти из «Динамо», как выглядит новая форма «Шахтера», каковы шансы сборной Украины на выход в финальную часть ЧМ-2022, как Де Дзерби наехал на россиян, как Суркис еще раз зашкварился и многое другое! Приятного просмотра, все будет Украина.
Источник — ФОЛСТЕН
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