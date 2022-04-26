ВИДЕО. Шансы Украины на ЧМ, Луческу покинет Динамо, новая форма Шахтера

В этом видео вы узнаете, куда Мирча Луческу может уйти из «Динамо», как выглядит новая форма «Шахтера», каковы шансы сборной Украины на выход в финальную часть ЧМ-2022, как Де Дзерби наехал на россиян, как Суркис еще раз зашкварился и многое другое! Приятного просмотра, все будет Украина.