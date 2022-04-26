Георгий СУДАКОВ: «Играем за свою страну, свой народ и свои семьи»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков признал, что команде сложно сконцентрироваться на матчах команды из-за войны в Украине.

– Насколько тяжело сейчас быть сконцентрированным и мотивированным, когда в стране идет война?

– Конечно же, играть очень трудно, потому что мне пришлось оставить свою семью в Украине. Родители, новорожденный ребенок – все в Украине. Мне очень трудно, в первую очередь я переживаю о них. Каждый день в Украине воздушная тревога, возможно, вы этого не знаете, но сейчас над страной постоянно летают ракеты и бомбы. Я очень переживаю, но футбол помогает на пару часов переключиться. Мы находим мотивацию в том, чтобы показать всему миру ситуацию и сделать так, чтобы о нас знал весь мир. Нужно, чтобы люди задумались о том, насколько тяжело нашей стране. На каждую игру мы выходим максимально сконцентрированными и играем за свою страну, за свой народ, за всех, кто защищает нашу землю, за свои семьи, родных и близких.

– Вы получили вызов в национальную сборную. Как-то по-особенному настраиваетесь на возможное участие в важнейшей игре против Шотландии?

– Если честно, то в данный момент какого-то конкретно настроя нет. Пока я с «Шахтером», и еще не думаю о сборной. Готовлю лично себя как футболиста и отдаюсь команде. А уже после всех благотворительных матчей и сбора в Турции присоединюсь к сборной, тогда и буду думать об этом. На данный момент все мысли только о клубе.