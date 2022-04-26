Барселона продлила контракт с защитником. Клаусула - 1 миллиард евро

«Барселона» объявила о новом контракте защитника Рональда Араухо. Игрок получил договор до середины 2026 года.
23-летний футболист в нынешнем сезоне провел 39 матчей и забил 4 гола.
Как это принято у «Барселоны» с контрактами в последнее время, клаусула Араухо составила 1 миллиард евро.
📝 @RonaldAraujo_4 renews with Barça!— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2022
Источник — ФК Барселона
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