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Экс-игрок Карпат погиб защищая Украину от российских оккупантов

Артуру Гриценко было 43 года

  • 26.04.2022 13:49
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Экс-игрок Карпат погиб защищая Украину от российских оккупантов
© Новоград-Волинська міська рада

Потеря в футбольном сообществе Украины. В боях в Харьковской области погиб футболист Артур Гриценко. Об этом сообщает Львовская ассоциация футбола. Мужчина погиб 22 апреля, ему было 43 года.

Гриценко за свою футбольную карьеру играл за «Львов», «Карпаты», «Сталь», «Спартак-Горобину» и другие украинские клубы, а с 2010-го играл за любительские коллективы.

Гриценко вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал нашу страну от российских оккупантов в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Источник — Sport.ua

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