Карло АНЧЕЛОТТИ: «Гвардиола – отличный новатор»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о грядущем противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов и встрече с Пеппом Гвардиолой.

«Приятно быть в полуфинале Лиги чемпионов, потому есть и удовольствие, и немного волнение. Завтра тревога, вероятно, усилится, но это положительное беспокойство, которое держит вас на ногах. Мы играли против некоторых из фаворитов получения трофея, «Пари Сен-Жермен» и «Челси», теперь «Манчестер Сити». Все эти клубы считались фаворитами больше, чем «Реал» в Мадриде в начале сезона, поэтому мы гордимся тем, что здесь.

Гвардиола – отличный новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и принес что-то дополнительное в футбольный мир. Он был прав, когда сказал, что тренеры не выиграют игры, по меньшей мере, все, что тренер может сделать, это проиграть матч», — сказал Анчелотти.

Матч «Ман Сити» – «Реал» состоится 26 апреля в Манчестере. Начало в 22:00 по Киеву.