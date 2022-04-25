ВИДЕО. Битва за финал ЛЧ начинается. Гвардиола - о полуфинале с Реалом

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил первый полуфинал Лиги чемпионов против «Реала».
Встреча пройдет 26 апреля, начало в 22:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил первый полуфинал Лиги чемпионов против «Реала».
Встреча пройдет 26 апреля, начало в 22:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.