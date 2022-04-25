Алан АУССИ: «Двое моих лучших друзей защищают Украину на передовой»

Защитник киевского «Динамо» Алан Аусси, поддерживающий форму в расположении дортмундской «Боруссии», высказался о войне в Украине.

«Двое моих лучших друзей на передовой. Каждый день пытаюсь связываться с ними, чтобы узнать, живы ли они. Каждый день может быть последним.

А я здесь в безопасности и играю в футбол. Надеюсь, что скоро в Украине придет мир», - сказал Аусси.