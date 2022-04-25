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Хавбек Черноморца до конца года будет играть в Казахстане

Руди Пожег покинул одесский клуб

  • 25.04.2022 17:40
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Хавбек Черноморца до конца года будет играть в Казахстане
© ФК Черноморец. Руди Пожег

28-летний полузащитник Руди Пожег, перешедший в «Черноморец» этой зимой, нашел себе новый клуб. До конца года словенец будет выступать в Казахстане за «Тобол». В январе Пожег, трансферная стоимость которого оценивается Trasfermarkt.de в миллион евро, подписал контракт с «моряками» до лета 2023 года.

Ранее «Черноморец» покинули Мартин Петков, Бека Вачиберадзе, Дуглас Бергквист, Борислав Цонев, Вандерсон и Георгий Цитаишвили.

Источник — ФК Тобол

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