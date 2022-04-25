Хавбек Черноморца до конца года будет играть в Казахстане

28-летний полузащитник Руди Пожег, перешедший в «Черноморец» этой зимой, нашел себе новый клуб. До конца года словенец будет выступать в Казахстане за «Тобол». В январе Пожег, трансферная стоимость которого оценивается Trasfermarkt.de в миллион евро, подписал контракт с «моряками» до лета 2023 года.

Ранее «Черноморец» покинули Мартин Петков, Бека Вачиберадзе, Дуглас Бергквист, Борислав Цонев, Вандерсон и Георгий Цитаишвили.